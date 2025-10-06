I Coma Cose si sono lasciati | Ormai eravamo solo una coppia sul palco

I Coma Cose, ovvero Fausto Lama e California, hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, sia personale che, almeno per ora, artistica. Il duo, amatissimo per la sua autenticità e per aver trasformato l’amore in musica, ha comunicato la separazione con un post sui social: " È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi. Abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare gli impegni. Ormai eravamo una coppia solo sul palco ". Il rapporto tra i due artisti, sposati da poco più di un anno, si era intrecciato fin dall’inizio con la loro carriera musicale, culminata in successi come Fiamme negli occhi (Sanremo 2021) e L’addio (Sanremo 2023), in cui raccontavano crisi superate e rinascite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

