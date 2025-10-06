I Coma Cose si sono lasciati | l’annuncio ufficiale

Milano, 6 ottobre 2025 – “L’addio non è una possibilità”. Eppure i ComaCose si sono ufficialmente separati. E lo hanno fatto con un annuncio congiunto sui social network: "Ebbene si. Fausto e Francesca si sono lasciati. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Comacose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

