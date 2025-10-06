I Coma Cose si sono lasciati | L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro

I Coma Cose si sono lasciati, dopo mesi di voci che parlavano di separazione per Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli che nell’ottobre 2024 erano diventati marito e moglie dopo nove anni di fidanzamento. A luglio alcune foto di lei con un altro uomo avvaloravano la tesi di un allontanamento: negli ultimi minuti con un post congiunto hanno annunciato la rottura definitiva. “Ebbene si. Fausto e Francesca si sono lasciati”: così comincia il lungo messaggio social lanciato pochi minuti fa dal profilo Instagram dei Coma Cose. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano hanno deciso di separarsi mesi fa, ma soltanto adesso hanno deciso di rendere pubblica la loro scelta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Coma Cose si sono lasciati: “L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro”

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Live a sorpresa dei Coma Cose sulla Terrazza Flegrea

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose

Certificazioni FIMI dei Coma Cose *SINGOLI: -Post concerto: Disco d’oro (+25.000) -Fiamme negli occhi: 2 disco di platino (+140.000) -Mancarsi: Disco di platino (+70.000) -Malavita: Disco di platino (+100.000) -L’addio: 2 disco di platino (+200.000) -Cuoricini: Vai su Facebook

Cuoricini, ma infranti. I Coma Cose verso l'addio? https://agi.it/politica/news/2025-09-28/coma-cose-verso-addio-separazione-vicina-33373341/… - X Vai su X

I Coma Cose si sono lasciati: annullati i live di Roma e Milano - "Si comunica che, per motivi legati a scelte personali degli artisti, i concerti dei Coma_Cose previsti il 27 ottobre a Milano presso l’Unipol Forum e il 30 ottobre a Roma presso il Palazzo dello Spor ... Secondo rockol.it

I Coma Cose si sono lasciati: «Ormai eravamo solo una coppia sul palco, è tempo di camminare da soli». Dal (presunto) tradimento all'addio - Dopo i rumors esplosi nell’estate 2025, la presunta crisi tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli — alias California e Fausto Lama — sembrava ... Segnala leggo.it