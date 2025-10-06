I Coma Cose si sono lasciati | la fine dell' amore tra la pordenonese Francesca Mesiano e il marito Fausto Lama

Pordenonetoday.it | 6 ott 2025

I Coma Cose, la pordenonese Francesca Mesiano e il marito Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, si sono lasciati. La clamorosa conferma, dopo mesi di voci e indiscrezioni sempre più insistenti, è arrivata oggi, lunedì 6 ottobre, attraverso i canali social del duo.«Ebbene sì. Fausto e Francesca. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

