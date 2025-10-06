I Coma Cose si sono lasciati e hanno cancellato i prossimi concerti

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Coma Cose si sono lasciati. E stavolta non sono voci indiscrete a raccontarlo, bensì loro stessi, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con un post pubblicato sulla loro pagina Instagram che conferma la separazione a un anno dal matrimonio.I Coma Cose si sono lasciati: "Decisione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Live a sorpresa dei Coma Cose sulla Terrazza Flegrea

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose

coma cose sono lasciatiI Coma Cose si dicono addio, Fausto e California si sono lasciati: «Ormai eravamo solo una coppia sul palco. L’amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro» - Fausto Lama e California hanno annunciato sui social la fine della loro storia: non solo quella artistica, ma anche quella sentimentale ... Riporta vanityfair.it

coma cose sono lasciatiComa Cose si separano: fine della coppia artistica e sentimentale, annullati i live - Leggi su Sky TG24 l'articolo Coma Cose si separano: fine della coppia artistica e sentimentale, annullati i live ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Coma Cose Sono Lasciati