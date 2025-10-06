I Coma Cose si sono lasciati | Abbiamo dato troppe cose per scontate il lavoro ha spento la vita privata

Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli che formano i Coma Cose hanno annunciato la loro separazione. Dopo mesi di rumors, confermano quanto circolato negli ultimi mesi: hanno deciso di lasciarsi e "camminare da soli, ognuno per la sua strada". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Live a sorpresa dei Coma Cose sulla Terrazza Flegrea

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose

Certificazioni FIMI dei Coma Cose *SINGOLI: -Post concerto: Disco d’oro (+25.000) -Fiamme negli occhi: 2 disco di platino (+140.000) -Mancarsi: Disco di platino (+70.000) -Malavita: Disco di platino (+100.000) -L’addio: 2 disco di platino (+200.000) -Cuoricini: Vai su Facebook

Cuoricini, ma infranti. I Coma Cose verso l'addio? https://agi.it/politica/news/2025-09-28/coma-cose-verso-addio-separazione-vicina-33373341/… - X Vai su X

I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale e i motivi svelati - Dopo settimane di voci e indiscrezioni, ecco l'annuncio ufficiale dei Coma Cose. Lo riporta donnaglamour.it

I Coma Cose si sono lasciati: “Abbiamo dato troppe cose per scontate, il lavoro ha spento la vita privata” - Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli che formano i Coma Cose hanno annunciato la loro separazione. Come scrive fanpage.it