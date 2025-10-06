Niente più cuoricini, i Coma Cose si separano e la decisione sembra essere definitiva. Dopo i tanti successi legati a Sanremo, Fausto Zanardelli in arte Edipo, e Francesca Mesiano, alias California, si separano. L’annuncio su Instagram conferma quanto già era nell’aria da un po’ di tempo. L’annuncio dei Coma Cose. “È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”, spiegano in un lungo post. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I Coma Cose si separano: “10 anni bellissimi, ora camminiamo da soli”