I Coma Cose si lasciano | Eravamo una coppia solo sul palco

(Adnkronos) – Un fulmine a ciel sereno, o forse la cronaca di una fine annunciata. Dopo mesi di rumors, con un post sui loro canali social, Fausto Lama e Francesca Mesiano, in arte i ComaCose, hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore e anche del sodalizio artistico. "Ebbene sì. Fausto e Francesca si sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Live a sorpresa dei Coma Cose sulla Terrazza Flegrea

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose

Certificazioni FIMI dei Coma Cose *SINGOLI: -Post concerto: Disco d’oro (+25.000) -Fiamme negli occhi: 2 disco di platino (+140.000) -Mancarsi: Disco di platino (+70.000) -Malavita: Disco di platino (+100.000) -L’addio: 2 disco di platino (+200.000) -Cuoricini: Vai su Facebook

Cuoricini, ma infranti. I Coma Cose verso l'addio? https://agi.it/politica/news/2025-09-28/coma-cose-verso-addio-separazione-vicina-33373341/… - X Vai su X

I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale e i motivi svelati - Dopo settimane di voci e indiscrezioni, ecco l'annuncio ufficiale dei Coma Cose. Secondo donnaglamour.it

I Coma Cose si sono lasciati: «Ormai eravamo solo una coppia sul palco, è tempo di camminare da soli». Dal (presunto) tradimento all'addio - Dopo i rumors esplosi nell’estate 2025, la presunta crisi tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli — alias California e Fausto Lama — sembrava ... Segnala msn.com