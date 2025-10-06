I Coma Cose si dicono addio Fausto e California si sono lasciati | Ormai eravamo una coppia solo sul palco L’amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro
Fausto Lama e California hanno annunciato sui social la fine della loro storia: non solo quella artistica, ma anche quella sentimentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: coma - cose
Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale
Live a sorpresa dei Coma Cose sulla Terrazza Flegrea
“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose
+++GIORGIA MELONI:"I COMA COSE SI SONO LASCIATI PER FARE UN DISPETTO AL GOVERNO ITALIANO+++ - X Vai su X
COMA COSE in concerto 20 settembre 2025 Piazza Dante Ore 21:30 Ingresso gratuito Chiusano San Domenico (Avellino) Un viaggio tra musica, poesia urbana e riflessioni sonore con uno dei duo più originali della scena italiana! I Coma Cose arrivano a Chi Vai su Facebook
I Coma Cose si separano dopo un anno di matrimonio: la relazione durata 10 anni e l'addio (anche) professionale - I due artisti, fidanzati da dieci anni, avevano annunciato le nozze a Sanremo nel 2023. msn.com scrive
I Coma_Cose: addio shock dopo 10 anni d’amore e musica, ma perché si sono lasciati? - Ecco cosa è successo davvero dietro le quinte della coppia più amata della musica italiana. Lo riporta donnapop.it