I Coma Cose si dicono addio Fausto e California si sono lasciati | Ormai eravamo una coppia solo sul palco L’amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro

Fausto Lama e California hanno annunciato sui social la fine della loro storia: non solo quella artistica, ma anche quella sentimentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I Coma Cose si dicono addio, Fausto e California si sono lasciati: «Ormai eravamo una coppia solo sul palco. L’amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro»

