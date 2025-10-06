I Coma Cose si dicono addio Fausto e California si sono lasciati | Ormai eravamo solo una coppia sul palco L’amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro

Vanityfair.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fausto Lama e California hanno annunciato sui social la fine della loro storia: non solo quella artistica, ma anche quella sentimentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

i coma cose si dicono addio fausto e california si sono lasciati ormai eravamo solo una coppia sul palco l8217amore si trasforma ed 232 stato cos236 anche per il nostro

© Vanityfair.it - I Coma Cose si dicono addio, Fausto e California si sono lasciati: «Ormai eravamo solo una coppia sul palco. L’amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro»

In questa notizia si parla di: coma - cose

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Live a sorpresa dei Coma Cose sulla Terrazza Flegrea

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose

coma cose dicono addioI Coma Cose si sono lasciati: «Ormai eravamo solo una coppia sul palco, è tempo di camminare da soli». Dal (presunto) tradimento all'addio - Dopo i rumors esplosi nell’estate 2025, la presunta crisi tra Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli — alias California e Fausto Lama — sembrava ... leggo.it scrive

coma cose dicono addioI Coma Cose ufficializzano la rottura: “È tempo di camminare da soli” - Dopo mesi di rumors e pettegolezzi che parlavano sia di crisi che di separazione i Coma Cose poco fa hanno ufficializzato la loro rottura. Come scrive ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Coma Cose Dicono Addio