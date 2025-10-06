I Coma Cose annunciano la separazione | matrimonio finito Cosa cambia per i concerti

Dopo 10 anni "strepitosi insieme" e ad uno dalle loro nozze, i ComaCose si separano. Fausto Lama e Francesca Mesiano erano sposati.

Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Un’analisi della situazione attuale

Live a sorpresa dei Coma Cose sulla Terrazza Flegrea

“glo for music”, a Napoli esibizione live a sorpresa dei Coma Cose

Certificazioni FIMI dei Coma Cose *SINGOLI: -Post concerto: Disco d'oro (+25.000) -Fiamme negli occhi: 2 disco di platino (+140.000) -Mancarsi: Disco di platino (+70.000) -Malavita: Disco di platino (+100.000) -L'addio: 2 disco di platino (+200.000) -Cuoricini:

Cuoricini, ma infranti. I Coma Cose verso l'addio?

"Fausto e Francesca si sono lasciati": i Coma Cose annunciano la separazione - Da tempo c'erano "rumors" sul rapporto fra i componenti del famoso duo. Riporta gazzettadiparma.it

I Coma Cose si sono lasciati: la fine di una storia d’amore - I Coma Cose si sono lasciati: l'annuncio ufficiale di Fausto e California dopo un anno di matrimonio. Come scrive lifestyleblog.it