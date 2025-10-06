I cinque giocatori sotto il radar che lo stanno prendendo in Premier League
2025-10-06 15:33:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Un’altra pausa internazionale è alle porte con quasi due settimane per aspettare prima che la Premier League ritorni. È una pausa frustrante data che la lega sta appena iniziando a prendere forma con l’emergere di potenzialmente una lotta per il titolo a quattro squadre-Arsenal, Liverpool, Chelsea e Manchester City-e i soliti Stragglers che combattono per la sopravvivenza in fondo. Questo è, quindi, un buon momento per riflettere su ciò che abbiamo visto finora e far luce su cinque giocatori che hanno fatto forti inizi e forse non hanno avuto il riconoscimento che meritano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: cinque - giocatori
Mercato Inter, sono ben cinque i nerazzurri sulla lista dei giocatori in uscita: le ultime da Appiano Gentile
Calciomercato Juve, tutto fermo prer colpa di cinque giocatori “ribelli”… Rinnovi che non arrivano, richieste di cessione e scontri con la società. Ecco i nomi e le situazioni che stanno impedendo a Tudor di avere i rinforzi che ha chiesto
Cinque giocatori GW1 per fare la tua stagione
#InterU23, cinque giocatori convocati con le nazionali: la gara con il #Renate slitta a martedì 21 ottobre - X Vai su X
? "Siamo felici di annunciare l'arrivo di cinque nuovi giocatori che vanno a rinforzare la squadra. L'AS Roma fa parte della famiglia Friedkin e questi acquisti dimostrano il nostro impegno per offrire un calcio di livello mondiale!" ? Vai su Facebook