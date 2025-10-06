i chip huawei tra ambizioni di pechino e catena globale dei semiconduttori

Il mondo dei semiconduttori funziona come una catena. Gli Stati Uniti progettano, Taiwan produce, Paesi Bassi e Giappone forniscono le macchine per incidere i circuiti. La Cina, fino a poco tempo fa, dipendeva fortemente da questo sistema. Con i processori Ascend, Huawei prova a spezzare l’interdipendenza delle supply chain in materia di semiconduttori con soluzioni chilometro zero (con HiSilicon), producendo con Smic software propri, così da non dover più passare da Nvidia, il colosso americano delle Gpu. L’interruzione di queste catene, se concretizzata, rappresenterebbe un cambio di livello nei rapporti commerciali e nei rispettivi risvolti tecnologici e geopolitici tra Usa e Cina, riscrivendo le regole dell’utilizzo delle supply chain come leva di politica internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

