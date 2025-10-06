I carabinieri restituiscono all’Archivio storico di Torino lettere di re Carlo Albero

Il giorno 6 ottobre 2025, presso la sede dell’Archivio Storico della Città di Torino sono state restituite cinque epistole autografe di Re Carlo Alberto, sottratte in data imprecisata dallo stesso Archivio Storico. Le indagini del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, sono scaturite dai costanti controlli del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

carabinieri restituiscono all8217archivio storicoRitrovate le lettere di Re Carlo Alberto sottratte all’Archivio Storico di Torino - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale restituiscono cinque epistole autografe del sovrano sabaudo, trafugate anni fa e recuperate grazie a un’indagine sul mercato antiquario ... Lo riporta giornalelavoce.it

Ritrovate e restituite all'Archivio Storico di Torino cinque lettere autografe di Re Carlo Alberto - Continuano i controlli e le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino. torinotoday.it scrive

