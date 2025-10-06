BUSTO ARSIZIO (Varese) Ancora niente vittorie in campionato per la Pro Patria. Contro l’ambizioso Trento, tra le mura amiche dello stadio Carlo Speroni, bustocchi fermati sul pareggio, il secondo consecutivo. Che sia una giornata che possa svilupparsi secondo dei buoni auspici lo si capisce già intorno al quarto d’ora, quando capitan Ferri ci prova con un colpo di testa, ma la mira non è quella dei tempi migliori. Il Trento, che va anche a segno al 22’ ma la rete viene annullata per fuorigioco, prova a dire la sua. A sbloccare il risultato del match, però, ci pensa la formazione di casa. Alla mezz’ora, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dimarco, è Udoh con grande tempismo a insaccare per il provvisorio vantaggio dei tigrotti biancoblù, che viene conservato fino all’intervallo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I bustocchi si fanno rimontare: 2-2 col Trento. Pro Patria ancora senza vittorie. Udoh e Mastroianni non bastano