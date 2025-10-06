I 70 anni di MM dalla nascita della metropolitana alla gestione di acqua e case | Una risorsa di e per Milano

Milano, 6 ottobre 2025 – Compie oggi 70 anni MM Spa, la società multiservizi del Comune di Milano. Un traguardo importante per l'azienda nata il 6 ottobre 1955 con il nome di Metropolitana Milanese, con il compito di realizzare la prima linea metropolitana cittadina. La storia di MM è profondamente intrecciata con quella di Milano. La sua nascita fu resa possibile grazie anche al contributo diretto dei cittadini, che attraverso un prestito obbligazionario decisero di investire nella realizzazione della ''rossa''. Un progetto visionario per l'epoca, che cambiò radicalmente il modo di vivere e muoversi nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 70 anni di MM, dalla nascita della metropolitana alla gestione di acqua e case: “Una risorsa di e per Milano”

In questa notizia si parla di: anni - nascita

Mediterranea di Giuni Russo rivive 40 anni dopo la sua nascita grazie a una nuova versione remix. È la prima summer hit di Vanity Fair. E sarà la colonna sonora di questa estate

Anagni. A Palazzo Bacchetti conferiti i premi ai vincitori della 1^ edizione del “Premio Giovanni Colacicchi” a 125 anni dalla nascita

Mediterranea di Giuni Russo rivive 40 anni dopo la sua nascita grazie a una nuova versione remix. È la prima summer hit di Vanity Fair. E sarà la colonna sonora di questa estate

“A 1700 anni dal Concilio di Nicea. La nascita del simbolo della fede”, è stato questo il tema della tavola rotonda che ha aperto l'anno accademico alla Scuola di formazione teologico pastorale “Sant’Ippolito” lo scorso 2 ottobre. L'evento si è svolto nell'auditori Vai su Facebook

A 150 anni dalla nascita del filosofo Giovanni Gentile, il Centro per la filosofia italiana, l’@UniStraPg e @vivariumnovum presentano un convegno sul suo pensiero (“attualismo”). Le tappe sono: 16/10 a Perugia, 17-18/10: Frascati https://vivariumnovum.net/it/e - X Vai su X

I 70 anni di MM, dalla nascita della metropolitana alla gestione di acqua e case: “Una risorsa di e per Milano” - In occasione dei 70 anni sul sito dell'azienda è stata creata una pagina (MM Spa compie 70 anni | MM Spa) che raccoglie i ... Riporta ilgiorno.it

Da metropolitana a società multiservizi, MM compie 70 anni - MM Spa, società multiservizi del Comune di Milano, compie oggi 70 anni. Secondo ansa.it