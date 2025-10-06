«Suonerà strano ma io non ho mai voluto essere una star, né famosa». E invece la ragazza nata il 5 ottobre del 1975 a Reading, nel Berkshire, in Inghilterra, un destino da star lo aveva scritto nel Dna. Figlia d’arte, dopo alcune serie tv britanniche e il film in costume Ragione e sentimento, dal romanzo di Jane Austen, a soli 22 anni conquista Hollywood e il mondo tra le braccia di Leonardo di Caprio sulla prua del Titanic. GUARDA LE FOTO Kate Winslet: le foto degli amori, i mariti, i fidanzati e un amico fidato (Leonardo DiCaprio). Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA I 50 anni di Kate Winslet, molto più che la Rose di “Titanic” Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I 50 anni di Kate Winslet, molto più che la Rose di “Titanic”