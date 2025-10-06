I 50 anni di Kate Winslet molto più che la Rose di Titanic
«Suonerà strano ma io non ho mai voluto essere una star, né famosa». E invece la ragazza nata il 5 ottobre del 1975 a Reading, nel Berkshire, in Inghilterra, un destino da star lo aveva scritto nel Dna. Figlia d’arte, dopo alcune serie tv britanniche e il film in costume Ragione e sentimento, dal romanzo di Jane Austen, a soli 22 anni conquista Hollywood e il mondo tra le braccia di Leonardo di Caprio sulla prua del Titanic. GUARDA LE FOTO Kate Winslet: le foto degli amori, i mariti, i fidanzati e un amico fidato (Leonardo DiCaprio). Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA I 50 anni di Kate Winslet, molto più che la Rose di “Titanic” Amica. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: anni - kate
Principe George compie 12 anni, la foto ufficiale e la dedica di Kate e William
George d’Inghilterra ha 12 anni: il video realizzato dalla principessa Kate per il compleanno del figlio
Camilla e l’aspetto più giovane a 78 anni, merito del nuovo look ispirato a Kate?
Compie 50 anni #KateWinslet attrice di talento, impegnata anche nel sociale per la libertà delle donne e contro i pregiudizi Vai su Facebook
Kate #Winslet compie 50 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO - X Vai su X
Kate Winslet compie 50 anni: i cinque film più famosi - Dal cult Titanic a Contagion, passando per Ragione e sentimento: i migliori film in carriera. Scrive lettera43.it
Kate Winslet compie 50 anni: la carriera della “Rose” di Titanic in 10 film - Da “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” a “L’amore non va in vacanza” e Revolutionary Road: i 10 film che l’hanno trasformata in una stella ... Come scrive msn.com