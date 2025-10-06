I 15 attivisti italiani della Flotilla stanno tornando a casa c’è anche Greta Thunberg Hamas a Sharm per i negoziati di pace con Israele – La diretta
Dovrebbero iniziare oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto, i colloqui tra i negoziatori di Hamas e di Israele per concretizzare il piano di pace per Gaza offerto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’esito dei tavoli è tutt’altro che scontato. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva espresso dubbi sulle reali intenzioni di Hamas. Per lui «il loro sì non è sicuro, in caso agiremo». La squadra israeliana è guidata di nuovo dal ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Con lui, di cui si fida moltissimo, in Egitto c’è il suo consigliere per la politica estera, Ophir Falk, il coordinatore degli ostaggi Gal Hirsch e per gli aspetti più tecnici dirigenti del Mossad e dello Shin Bet. 🔗 Leggi su Open.online
Ucraina: drone non esploso sul tetto del salumificio, pericolo per l’azienda dell’imprenditore pugliese Paolo Chiafele, di Martina Franca. Nella stessa zona in treno con 110 attivisti italiani a bordo sfiorato da droni russi
Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo
Arrestato l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla diretta a Gaza: ci sono anche due attivisti italiani
Flotilla, Greta Thunberg sarà espulsa da Israele insieme a 70 attivisti di altri Paesi, tra cui 15 italiani. I membri svizzeri: "Trattati in modo disumano" - Alcuni di noi sono stati presi a calci e chiusi in una gabbia"
I 15 attivisti italiani della Flotilla stanno tornando a casa (c'è anche Greta Thunberg). Hamas a Sharm per i negoziati di pace con Israele – La diretta - Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri Tajani gli italiani della missione umanitaria stanno decollando alla volta di Atene per rientrare in Italia