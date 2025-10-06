Modena, 6 ottobre 2025 – Tutto pronto per festeggiare insieme ai lettori, e alla città, i 140 anni del Resto del Carlino. Il tour dell’anniversario farà tappa oggi a Modena, con un evento (inizio alle ore 18) al teatro della Fondazione San Carlo di via San Carlo 5, in centro storico. Sarà una maratona tra le eccellenze del territorio, dalla cucina all’arte all’economia, oltre naturalmente allo sport. Dopo i saluti del vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini, si alterneranno sul palco vari ospiti intervistati da Barbara Manicardi, caposervizio della redazione di Modena, dalla vice Valeria Selmi e dai vari giornalisti che scrivono quotidianamente sulle pagine di Modena e rappresentano il Carlino e il suo percorso, sempre al passo con i tempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I 140 anni del Carlino, l'anniversario. Bottura, Panini e i volti dello sport: oggi l'evento al teatro San Carlo