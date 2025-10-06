Hulk ritorna al pianeta hulk con il nome in codice ‘green scar’

Il mondo dei fumetti Marvel continua ad evolversi, portando alla ribalta versioni sempre più complesse e affascinanti di uno dei suoi personaggi più iconici: l’ Hulk. Dopo oltre quindici anni dalla pubblicazione di Planet Hulk, la casa editrice annuncia il ritorno del guerriero Sakaariano con nuove storie che approfondiscono le sue origini e le diverse personalità che lo caratterizzano. il ritorno di green scar: un Hulk più maturo e altruista. la narrazione di Return to Planet Hulk. Con la firma di Greg Pak, autore originale di Planet Hulk, questa nuova serie offre un flashback ambientato nel periodo in cui Hulk dominava Sakaar. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

