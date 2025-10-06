Hostess di terra aggredita in aeroporto | colpita in pieno viso da una passeggera

Orio al Serio. Un’operatrice aeroportuale è rimasta ferita durante il servizio al check-in dell’aeroporto di Milano Bergamo, aggredita da una passeggera e colpita da con un oggetto contundente lanciatole in pieno viso. È successo nel tardo pomeriggio di domenica 5 ottobre. La cliente appariva già nervosa quando la hostess di terra si è avvicinata per capire quale fosse il problema: a quel punto la passeggera, senza un apparente motivo, ha scavalcato i nastri mobili che delimitano la fila e lanciato una borraccia in metallo in faccia alla lavoratrice, tra lo stupore generale delle decine di persone presenti che hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

