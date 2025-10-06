Horizon Consulting Italy e Multi organizzano il convegno Passaggio generazionale | da sfida familiare a progetto d’impresa

Bergamonews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Horizon Consulting Italy, in collaborazione con Multi e lo Studio Notarile SLS, organizza il convegno dal titolo “Passaggio generazionale – da sfida familiare a progetto d’impresa”, che si terrà martedì 22 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nel Kilometro Rosso Innovation District, a Bergamo. L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire un tema centrale per molte realtà imprenditoriali: il passaggio generazionale. Si tratta infatti di un momento cruciale per la vita di un’impresa, che può trasformarsi da sfida complessa a opportunità di consolidamento e crescita se affrontato con le giuste strategie e con una visione d’impresa orientata al futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

horizon consulting italy e multi organizzano il convegno passaggio generazionale da sfida familiare a progetto d8217impresa

© Bergamonews.it - Horizon Consulting Italy e Multi organizzano il convegno “Passaggio generazionale: da sfida familiare a progetto d’impresa”

In questa notizia si parla di: horizon - consulting

Horizon Consulting Italy protagonista a Budapest: un’eccellenza orobica in crescita internazionale - Dopo il successo dell’evento all’ambasciata italiana a Praga lo scorso ottobre, Horizon Consulting Italy si prepara a un nuovo appuntamento di rilievo: il 7 maggio 2025 lo studio bergamasco sarà ... Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Horizon Consulting Italy Multi