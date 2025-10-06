Horizon Consulting Italy e Multi organizzano il convegno Passaggio generazionale | da sfida familiare a progetto d’impresa
Bergamo. Horizon Consulting Italy, in collaborazione con Multi e lo Studio Notarile SLS, organizza il convegno dal titolo “Passaggio generazionale – da sfida familiare a progetto d’impresa”, che si terrà martedì 22 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nel Kilometro Rosso Innovation District, a Bergamo. L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire un tema centrale per molte realtà imprenditoriali: il passaggio generazionale. Si tratta infatti di un momento cruciale per la vita di un’impresa, che può trasformarsi da sfida complessa a opportunità di consolidamento e crescita se affrontato con le giuste strategie e con una visione d’impresa orientata al futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
