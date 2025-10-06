Hong Kong dragone illuminato di quasi 70 metri attraversa la città

Un drago lungo 67 metri illuminato da oltre 10.000 bastoncini di incenso accesi ha attraversato le strade affollate di Hong Kong in occasione della Cerimonia del Drago di Fuoco, che celebra il Festival della Luna di metà autunno. Una festa che ogni anno attira migliaia di visitatori. L’origine del rituale risale al XIX secolo, quando scoppiò una pestilenza che i residenti cercarono di scacciare con questa cerimonia speciale. Ancora oggi, il rituale secolare è riservato esclusivamente alla partecipazione maschile. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

