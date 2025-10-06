Hong Kong dragone illuminato di quasi 70 metri attraversa la città
Un drago lungo 67 metri illuminato da oltre 10.000 bastoncini di incenso accesi ha attraversato le strade affollate di Hong Kong in occasione della Cerimonia del Drago di Fuoco, che celebra il Festival della Luna di metà autunno. Una festa che ogni anno attira migliaia di visitatori. L’origine del rituale risale al XIX secolo, quando scoppiò una pestilenza che i residenti cercarono di scacciare con questa cerimonia speciale. Ancora oggi, il rituale secolare è riservato esclusivamente alla partecipazione maschile. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: hong - kong
Finale del film Hong Kong colpo su colpo: spiegazione e significato
Hong Kong colpo su colpo: la spiegazione del finale del film
Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,07%
CHANEL HONG-KONG! Regina delle sfilata Cruise di @chanelofficial a Hong Kong è Penelope Cruz in total white. Unico volto noto non asiatico presente alla sfilata, Penelope Cruz era in tailleur di tweed bianco arricchito da piume di marabù. #chanel #chan Vai su Facebook
Hong Kong - Ritiro #Congiunto Trimestrale del #Territorio di Hong Kong https://infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/25596-hong-kong-ritiro-congiunto-trimestrale-del-territorio-di-hong-kong… - X Vai su X
Hong Kong, dragone illuminato di quasi 70 metri attraversa la città - 000 bastoncini di incenso accesi ha attraversato le strade affollate di Hong Kong ... Riporta stream24.ilsole24ore.com