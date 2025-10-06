Holm finisce dal dentista per curare un infortunio alla coscia | Mi ha tolto un dente del giudizio

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore del Bologna Emil Holm si è fatto togliere un dente del giudizio per curare l’infortunio ai flessori: “Sono stati 40 minuti di panico”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

