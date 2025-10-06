Hojlund potrebbe restare a Napoli anche senza la qualificazione in Champions Romano

Rasmus Hojlund sta convincendo il Napoli, ha segnato 4 gol in 6 presenze finora, di cui una doppietta in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Gli azzurri hanno concordato con il Manchester United un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions, ma l’idea è quella di acquistare il danese a prescindere. Hojlund potrebbe restare a Napoli. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YouTube: « Il Napoli ha le idee chiare su Hojlund: oltre all’obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions per 44 milioni, che scatti o meno, il Napoli vuole tenere il giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hojlund potrebbe restare a Napoli anche senza la qualificazione in Champions (Romano)

