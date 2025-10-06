Hojlund pazzo di Napoli e di Conte | è esattamente ciò di cui ho bisogno nella mia carriera
Non solo i gol, pesantissimi. Ma anche le parole, da leader e da uomo già pienamente calato nella nuova realtà. Dopo la vittoria in rimonta sul Genoa, decisa ancora da un suo sigillo, Rasmus Hojlund si è raccontato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, consegnando ai tifosi una vera e propria dichiarazione d’amore per il club e per il suo allenatore. “Il Meglio per la mia Carriera in questo Momento”. Il centravanti danese non ha dubbi sul perché abbia scelto Napoli, e le sue parole sono musica per i tifosi azzurri. “Come ho già detto, reputo Conte un allenatore top. Sono venuto qui perché so che questo è un passo importante per la mia carriera”, ha spiegato Hojlund. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
