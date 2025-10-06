Hojlund il Napoli non torna più indietro | è tutto confermato

Il Napoli ha confermato di aver preso una decisione importante sull’uomo decisivo della gara di ieri contro il Genoa: Rasmus Hojlund. Il Napoli di Antonio Conte, dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting CP, ha ottenuto un altro successo importante. Nella giornata di ieri, infatti, gli azzurri sono tornati alla vittoria anche in campionato con il 2-1 inflitto al Genoa di Patrick Vieira. I campioni d’Italia non hanno brillato nel primo tempo, anzi sono anche passati in svantaggio per colpa del gol siglato di tacco da Ekhator. Il Napoli ha poi portato a casa i tre punti nella ripresa con le reti realizzate da Frank Anguissa e Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Hojlund, il Napoli non torna più indietro: è tutto confermato

In questa notizia si parla di: hojlund - napoli

Calciomercato Napoli, Conte sugli arrivi di Elmas e Hojlund: "Stiamo cercando di completare la rosa"

Pagelle – C’è un Napoli con De Bruyne e uno senza. C’è un Hojlund con De Bruyne e uno senza

Il Milan preferisce Hojlund più di Vlahovic. Intanto il Napoli piazza un altro acquisto: Miguel Gutierrez

Hojlund potrebbe restare a Napoli anche senza la qualificazione in Champions (Romano) L'esperto di mercato su YouTube: «Oltre all'obbligo di riscatto per 44 milioni, il Napoli vuole tenere l'attaccante. Le parti coinvolte nella trattativa lo vedono già come un tr Vai su Facebook

Hojlund fires Napoli into Serie A lead as AC Milan held at Juve #FMTNews #FMTSports - X Vai su X

Conte cerca nuovi gol per il Napoli: tentazione Hojlund già a Firenze - Anzi, ieri ha varcato per la prima volta i cancelli di Castel Volturno per mettersi a disposizione di Antonio ... Lo riporta gazzetta.it

Hojlund al Napoli, il ct della Danimarca: "Torna dove ha trovato la svolta internazionale" - Brian Riemer, commissario tecnico della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale nordica e tra le altre cose ha toccato anche il tema del ritorno in Serie A del ... Si legge su tuttomercatoweb.com