Hojlund | Conte allenatore top avevo bisogno di una piazza come Napoli

Le parole dell’attaccante danese dopo la vittoria sul Genoa, Rasmus Hojlund, attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss dopo la vittoria del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Hojlund: “Conte allenatore top, avevo bisogno di una piazza come Napoli”

In questa notizia si parla di: hojlund - conte

Calciomercato Napoli, Conte sugli arrivi di Elmas e Hojlund: "Stiamo cercando di completare la rosa"

Conte vuole Hojlund a tutti i costi, o gli ha parlato o gli parlerà (Di Marzio)

Retroscena Conte: «Voglio Hojlund». Napoli all’assalto per il post-Lukaku

"` " incantato dal talento di #Hojlund #Conte #DAZN - X Vai su X

Hojlund svela: "Sapete cosa mi ha detto Conte dopo il GOL del 2-1?" SENTITE QUI https://shorturl.at/aCzMm Vai su Facebook

Hojlund: “Conte allenatore top, avevo bisogno di una piazza come Napoli” - Le parole dell'attaccante danese dopo la vittoria sul Genoa, Rasmus Hojlund, attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss dopo ... Come scrive forzazzurri.net

Napoli, Hojlund: “Napoli è tutto ciò di cui ho bisogno in questo momento” - Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli al termine della vittoria contro il Genoa, lasciando dichiarazioni che confermano il suo entusiasmo per la nuova avventura in ... Segnala gonfialarete.com