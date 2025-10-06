Hojlund | Conte allenatore top avevo bisogno di una piazza come Napoli

Forzazzurri.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell’attaccante danese dopo la vittoria sul Genoa, Rasmus Hojlund, attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss dopo la vittoria del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

hojlund conte allenatore top avevo bisogno di una piazza come napoli

© Forzazzurri.net - Hojlund: “Conte allenatore top, avevo bisogno di una piazza come Napoli”

In questa notizia si parla di: hojlund - conte

Calciomercato Napoli, Conte sugli arrivi di Elmas e Hojlund: "Stiamo cercando di completare la rosa"

Conte vuole Hojlund a tutti i costi, o gli ha parlato o gli parlerà (Di Marzio)

Retroscena Conte: «Voglio Hojlund». Napoli all’assalto per il post-Lukaku

hojlund conte allenatore topHojlund: “Conte allenatore top, avevo bisogno di una piazza come Napoli” - Le parole dell'attaccante danese dopo la vittoria sul Genoa, Rasmus Hojlund, attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss dopo ... Come scrive forzazzurri.net

hojlund conte allenatore topNapoli, Hojlund: “Napoli è tutto ciò di cui ho bisogno in questo momento” - Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli al termine della vittoria contro il Genoa, lasciando dichiarazioni che confermano il suo entusiasmo per la nuova avventura in ... Segnala gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Conte Allenatore Top