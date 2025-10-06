Hojlund | A Napoli ho dovuto imparare un sacco di cose nuove Io e Conte ci siamo incontrati nel momento giusto
L’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di Radio Crc al termine del match contro il Genoa, dove gli azzurri si sono imposti per 2-1. Il danese ha segnato uno dei due gol del Napoli, siglando la sua quarta rete con la nuova maglia, la seconda in Serie A. L’intervista a Hojlund a Radio Crc. « Il gol? Ho tenuto bene la palla ed è stato molto importante trovare questa rete. È stato bello trovare il gol vittoria, il tifo qui è fantastico: è uno stadio storico e sono molto felice di essere qui.» Su De Bruyne: « È un giocatore fantastico, probabilmente uno dei migliori con cui giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: hojlund - napoli
Calciomercato Napoli, Conte sugli arrivi di Elmas e Hojlund: "Stiamo cercando di completare la rosa"
Pagelle – C’è un Napoli con De Bruyne e uno senza. C’è un Hojlund con De Bruyne e uno senza
Il Milan preferisce Hojlund più di Vlahovic. Intanto il Napoli piazza un altro acquisto: Miguel Gutierrez
Hojlund fires Napoli into Serie A lead as AC Milan held at Juve #FMTNews #FMTSports - X Vai su X
Napoli-Genoa 2-1, in gol Anguissa e Hojlund ma i tifosi presenti al Maradona sono pazzi di Kevin De Bruyne #napoligenoa #sscnapoli #debruyne Vai su Facebook
Hojlund: «A Napoli ho dovuto imparare un sacco di cose nuove. Io e Conte ci siamo incontrati nel momento giusto» - L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di Radio Crc al termine del match contro il Genoa. Segnala ilnapolista.it
L’asse De Bruyne-Hojlund salva Conte in Europa: il Napoli batte lo Sporting Lisbona. Il tecnico: “Non ho niente da dire a Kevin” - Tanta fatica, ma anche una grande reazione dopo il pareggio: "Se non fossimo stati squadra oggi sarebbe ... Secondo ilfattoquotidiano.it