Hocus Pocus | cosa ricordare della trama del film del 1993

Film culto che ha generato un sequel ( con un terzo capitolo in arrivo ), Hocus Pocus del 1993 è un vero e proprio caso Disney, che, arrivato da noi direttamente in Home Video, ha generato una pletora di fan che ancora oggi adorano le Sorelle Sanderson. Ma quali sono gli snodi più importanti della storia? Eccoli di seguito! Nel 1693, a Salem, Thackery Binx scopre che la sorellina Emily è stata attirata nel bosco da Sarah Sanderson, una delle tre streghe Sanderson — insieme a Winifred, la leader, e Mary. Nella loro capanna, le tre preparano una pozione magica composta da ingredienti raccapriccianti per succhiare la linfa vitale della bambina e ringiovanire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it