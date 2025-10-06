Hocus pocus 2 diventa un successo in streaming su disney prima di halloween

Nel panorama delle produzioni Disney, il sequel di un classico intramontabile ha riconquistato le vette delle piattaforme di streaming. Dopo quasi tre decenni dalla prima uscita, il film che ha segnato l’immaginario collettivo durante Halloween si è riaffermato tra i titoli più visualizzati su Disney+. Analizzando l’andamento attuale e le reazioni del pubblico, emerge come una combinazione di nostalgia, tempismo e appeal stagionale possa trasformare un prodotto meno apprezzato dalla critica in un vero successo commerciale. hocus pocus 2: un risultato positivo nel mercato dello streaming. le recensioni divise non frenano la popolarità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hocus pocus 2 diventa un successo in streaming su disney prima di halloween

In questa notizia si parla di: hocus - pocus

