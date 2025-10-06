hockey zampoli vince la supercoppa italiana con trissino

Prato, 6 ottobre 2025 - Nelle scorse ore l'Hockey Trissino, battendo per 3-2 gli Amatori Lodi nella finale di ritorno, si è aggiudicato la Supercoppa Italiana 2025 di hockey su pista. E Stefano Zampoli ha così potuto sollevare il suo primo trofeo stagionale, dopo aver dato un contributo importante per il successo. Dal 2021, anno del suo arrivo in Veneto (dopo un quinquennio tra le fila del Monza, che lo prelevò giovanissimo dall'allora HP Maliseti) il portiere di Prato ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo come quello del Trissino, capace in questi quattro anni di vincere tre Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

