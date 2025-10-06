Ho vegliato tutta la notte il sonno addolorato di una figlia che è Cristo in croce Il dolore s’abbatte su ciò che resta della mia sterminata famiglia | lo sfogo di Afinolfi dall’ospedale

“C’è un senso per tutto questo dolore, Signore?”. È il grido di sofferenza di Mario Adinolfi dal letto d’ospedale di sua figlia Clara. L’ex concorrente dell’ Isola dei Famosi ha testimoniato in un post sui suoi social quello che sta provando di fronte al ricovero della figlia che soffre di anoressia. Adinolfi ha ricordato che il 5 ottobre è una data tragica perché ricorre l’anniversario del suicidio della sorella. Dopodiché ha spiegato di aver passato “addolorato” la notte di questo 5 ottobre al capezzale di Clara, definita “ Cristo in croce”. L’ex deputato ha ringraziato tutti i suoi fan dell’affetto e della vicinanza, tanto che alcuni di loro sono giunti fisicamente al Pronto Soccorso dove è ricoverata Clara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho vegliato tutta la notte il sonno addolorato di una figlia che è Cristo in croce. Il dolore s’abbatte su ciò che resta della mia sterminata famiglia”: lo sfogo di Afinolfi dall’ospedale

