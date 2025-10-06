Ho subito violenza fisica e verbale Quando ho iniziato la transizione papà non voleva capire Oggi ho compassione per lui | Carly Tommasini a Verissimo

Carly Tommasini, modella, make-up artist e attivista LGBTQ+, ha partecipato all’Isola dei Famosi. Per metà veneta e per metà argentina, si è trasferita a Milano con il sogno di diventare una modella e make-up artist, e per intraprendere la sua transizione. Il suo percorso ha inizio nel 2020 e si è concluso nel 2023. Ospite a “Verissimo” la Tommasini ha raccontato i momenti difficili: “Ho subito violenza fisica e verbale. Mi capita ancora di percepire il giudizio. Mi ha dato grande forza la solidarietà di altre donne che hanno una storia simile alla mia. E mi ha dato molta forza anche accettarmi, accettare la mia storia come parte di me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

