Ho sempre pensato che fosse solo terreno bagnato ma mi sbagliavo | ora so perché la pioggia ha quell’odore

Perché la pioggia ha quell’inconfondibile odore? È il petricore, un fenomeno scientifico dovuto a oli essenziali rilasciati dal terreno e da batteri quando la pioggia cade. Dall’ozono al petricore: la scienza dietro un profumo che annuncia i temporali. C’è un attimo, prima che le prime gocce tocchino il suolo, in cui l’aria cambia. (Notizie.com) È un odore sottile e inconfondibile, capace di evocare ricordi, stagioni e paesaggi: l’odore della pioggia. Lo percepiamo arrivare come un segnale, al punto da farci dire “sta per piovere”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Ho sempre pensato che fosse solo terreno bagnato, ma mi sbagliavo: ora so perché la pioggia ha quell’odore

