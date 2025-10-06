Ho saputo dai giornali che ero cornuto Paola Barale è stata l’unica donna della mia vita Con la droga ho toccato il fondo | le confessioni di Gianni Sperti a Verissimo

Gianni Sperti è stato ospite a “ Verissimo ” nella puntata in onda domenica 5 ottobre. Nel salotto di Canale 5 l’ex ballerino ha raccontato il “più grande errore” della sua vita, per la prima volta ha svelato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti: “Lì ho toccato il fondo. Ho deciso di raccontare questo momento buio in cui non sapevo che fare, in cui la vita mi aveva cambiato lo scenario. Ero al punto zero, ero sposato (con Paola Barale, ndr) e poi non sapevo dove andare”. “Non avevo mai avuto un’adolescenza fatta di discoteche e a ventinove anni mi sono ritrovato a viverla. Mi sono circondato delle persone sbagliate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

