Ho il diabete gestazionale | perché la glicemia è alta anche seguendo la dieta?
Buongiorno, alla 28ª settimana mi hanno diagnosticato il diabete gestazionale. Seguo la dieta prescritta, ma a volte la glicemia a digiuno risulta ancora alta. Cosa bisogna fare in un caso come questo? Sono davvero preoccupata. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
