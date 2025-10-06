Ho il diabete gestazionale | perché la glicemia è alta anche seguendo la dieta?
Buongiorno, alla 28ª settimana mi hanno diagnosticato il diabete gestazionale. Seguo la dieta prescritta, ma a volte la glicemia a digiuno risulta ancora alta. Cosa bisogna fare in un caso come questo? Sono davvero preoccupata. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: diabete - gestazionale
