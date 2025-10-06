La sesta giornata di Serie A si è chiusa con il pareggio senza reti tra Juventus e Milan. I bianconeri restano imbattuti ma sprecano un’occasione per accorciare in classifica, mentre i rossoneri non riescono a sfruttare un rigore fallito da Pulisic. Successi importanti per Napoli, Roma, Inter e Bologna, mentre rallentano Atalanta e Lazio. Ecco gli highlights della sesta giornata Serie A 202526 Indice. Risultati sesta giornata Serie A 202526 Verona-Sassuolo 0-1. Parma-Lecce 0-1. Lazio-Torino 3-3. Inter-Cremonese 4-1. Atalanta-Como 1-1. Udinese-Cagliari 1-1. Bologna-Pisa 4-0. Fiorentina-Roma 1-2. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Highlights sesta giornata Serie A 2025/26: pareggio nel big match Juventus-Milan, vincono Napoli, Roma e Inter