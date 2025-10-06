Highlights sesta giornata Serie A 2025 26 | pareggio nel big match Juventus-Milan vincono Napoli Roma e Inter
La sesta giornata di Serie A si è chiusa con il pareggio senza reti tra Juventus e Milan. I bianconeri restano imbattuti ma sprecano un’occasione per accorciare in classifica, mentre i rossoneri non riescono a sfruttare un rigore fallito da Pulisic. Successi importanti per Napoli, Roma, Inter e Bologna, mentre rallentano Atalanta e Lazio. Ecco gli highlights della sesta giornata Serie A 202526 Indice. Risultati sesta giornata Serie A 202526 Verona-Sassuolo 0-1. Parma-Lecce 0-1. Lazio-Torino 3-3. Inter-Cremonese 4-1. Atalanta-Como 1-1. Udinese-Cagliari 1-1. Bologna-Pisa 4-0. Fiorentina-Roma 1-2. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Serie A. Ora in campo Juventus-Milan: Max Allegri in panchina contro il suo passato
finisce a reti bianche il Big Match della 6° Giornata di Serie A tra la Juve ed il Milan
Serie A, Udinese-Cagliari finisce 1-1. Alle 15 Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa - Prosegue la sesta giornata di campionato.