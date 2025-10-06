Highlander reboot con Henry Cavill | ecco la prima sinossi svelata
il ritorno di highlander: un nuovo capitolo tra azione e mito immortale. Il mondo del cinema si prepara ad accogliere un atteso reboot della saga Highlander, diretto da Chad Stahelski, noto per aver firmato la serie John Wick. La nuova interpretazione promette di rivisitare la storia originale del 1986 in chiave moderna, introducendo elementi innovativi e un cast di alto livello. In questo contesto, si delineano dettagli sulla trama, sui personaggi principali e sulle figure coinvolte nel progetto, offrendo uno sguardo completo su questa attesissima produzione. la trama del nuovo highlander. una narrazione rinnovata con elementi classici.
In questa notizia si parla di: highlander - reboot
Henry cavill e il reboot di highlander: azione da film john wick
Highlander, il reboot con Henry Cavill inizierà le riprese a settembre: "Assorbe tutta la mia attenzione"
Dave bautista sarà il cattivo nel reboot di highlander con henry cavill
Highlander, Henry Cavill torna in palestra dopo l'infortunio: la foto sui social! L'attore Henry Cavill è tornato ad aggiornare sul suo infortunio, che come sappiamo ha causato il rinvio delle riprese del reboot di Highlander al 2026, e a quanto pare ci sono importa
Le riprese partiranno a Gennaio, in attesa che Henry Cavill si ristabilisca, ma nel frattempo il reboot di HIGHLANDER continua a mettere insieme il suo cast. La new entry è Jeremy Irons, che interpreterà l'altro antagonista della storia, il leader degli Osservatori!
Highlander: uno scoop svela il plot del reboot con Henry Cavill - Mentre Henry Cavill si concentra sul recupero dopo l'infortunio subito, il plot del reboot finisce in rete anticipando ai fan cosa aspettarsi dal film in arrivo.
Highlander, anche Jeremy Irons nel cast del reboot - Hollywood guarda dunque a un ritorno leggendario, e permette al nome di Jeremy Irons di continuare a brillare tra i ...