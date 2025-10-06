Highlander | emersa online una prima sinossi del reboot con Henry Cavill

C’è grande fermento intorno al tanto atteso reboot di Highlander del regista di John Wick Chad Stahelski. Chi ha visto il film originale del 1986 conoscerà già la trama della saga, ma questa è una rivisitazione moderna, che porterà sicuramente alcuni cambiamenti. Il cast sarà guidato dalla star di The Witcher, Henry Cavill nel ruolo di Connor, con Dave Bautista che interpreterà il malvagio Kurgan. Esplorando la secolare faida di Connor con i suoi potenti compagni immortali, il primo film di Highlander li ha seguiti in una lotta all’ultimo sangue per assorbire i poteri l’uno dell’altro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it