Hernanes sicuro | L’Inter non ha difficoltà a differenza del Napoli Sul ruolo di Barella…

Inter News 24 Le parole di Hernanes, ex calciatore, sull’inizio di stagione dell’Inter tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Hernanes ha parlato a Dazn del momento dell’ Inter in Serie A. IL CALCIO DI CHIVU CONVINCE – L’Inter ha il gioco più bello di questo campionato? La perfezione imperfetta, a questa squadra non si può aggiunge nulla, giocano bene. Ho visto che il Napoli, contro il Genoa, ha avuto difficoltà con il gioco dal basso. L’Inter non ha mai avuto questo problema, gioca bene in tutte le aree e ovviamente ha preso un gol alla fine ma da un errore indivuale, quindi quella con la Cremonese è stata una partita perfetta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hernanes sicuro: «L’Inter non ha difficoltà a differenza del Napoli. Sul ruolo di Barella…»

In questa notizia si parla di: hernanes - sicuro

Hernanes sicuro: «L’Inter gioca il miglior calcio d’Italia ma occhio alla Juve. Ecco che partita mi aspetto»

Hernanes stronca De Bruyne al Napoli: “È quasi un disturbo, non puoi lasciarlo in panchina” - Hernanes è piuttosto critico con l'inizio di stagione di De Bruyne e sull'effettiva utilità negli schemi di Conte: "Non vedo un Napoli migliorato ... Secondo fanpage.it

Hernanes: “Juventus-Inter da goal, Chivu restituisca cattiveria. Il calcio mi aveva annoiato, poi ho trovato un allenatore che ha anticipato Guardiola” - Protagonista in passato sia con la maglia della Juventus che con quella dell’Inter, il “Profeta” Hernanes ci aiuta a leggere il Derby d’Italia e si apre molto verso il calcio giovanile e il suo ... Lo riporta calciomercato.com