Heidi Klum a Parigi passa da una sottoveste all’altra

La Paris Fashion Week è in pieno svolgimento e, come sempre, le sfilate della Ville Lumière si trasformano nel palcoscenico più ambito per le celebrità di tutto il mondo. Un evento dopo l’altro, show che si susseguono freneticamente, flash dei fotografi che non si fermano mai: stare al passo con tutto ciò che accade durante la settimana della moda più importante dell’anno è un’impresa quasi impossibile. Le star lo sanno bene e per farsi notare in mezzo a questa girandola di glamour mettono in atto strategie sempre più audaci, sfoggiando look da capogiro. Quest’anno, Heidi Klum è riuscita a catalizzare l’attenzione mediatica come poche altre, con una serie di outfit studiati nei minimi dettagli e. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Heidi Klum a Parigi passa da una sottoveste all’altra

In questa notizia si parla di: heidi - klum

Heidi klum svela il motivo del suo ritorno a project runway dopo 8 anni

Heidi Klum: «Sono completamente pro Botox! E invito le 50enni a non nascondersi»

Heidi Klum: «Sì, sto in topless davanti ai miei figli. E vi spiego perché non è un problema»

Heidi e Leni Klum non condividono solo il cognome, ma anche un destino legato alla moda. Una è tra le supermodelle più riconosciute e dirompenti del mondo, l’altra ha inevitabilmente ereditato la passione dalla madre, e continua nella sua carriera solo agli Vai su Facebook

Da Kendall Jenner a Cara Delevingne passando da Heidi Klum ad Eva Longoria, tutte le star sulla passerella di L'Oreal alla Paris Fashion Week #MTVCeleb #ParisFashionWeek #PFW - X Vai su X

Il nude look in pizzo di Heidi Klum è l’outfit più audace delle sfilate di Parigi - Heidi Klum e Leni Klum erano allo show di Vetements, alla Paris Fashion Week: abito in pizzo trasparente per la madre e look total black per la figlia ... Scrive fanpage.it

Charlize Theron glam rock da Givenchy, Heidi Klum cappotto&nudo: gli ospiti alle sfilate di Parigi - Attitudine da modella e grinta da vendere che ha incantato la capitale francese ... Secondo msn.com