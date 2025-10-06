Harry e Il Bosco dei Maghi al Parco Avventura di Fregene
Domenica 12 ottobre 2025 – il Parco Avventura di Fregene si trasformerà in un vero e proprio villaggio incantato con “Harry e il Bosco dei Maghi”, l’evento immersivo dedicato a famiglie, bambini e appassionati del mondo magico ispirato alla saga più amata di sempre.Una giornata tra natura e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
