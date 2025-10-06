Hanno capito cosa sbaglia il nostro corpo quando si auto attacca | a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi il Nobel per la medicina 2025

Il Premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro scoperte rivoluzionarie sulla tolleranza immunitaria periferica. I tre scienziati hanno identificato i meccanismi fondamentali che impediscono al nostro sistema immunitario di rivoltarsi contro il nostro stesso organismo, aprendo nuove prospettive terapeutiche per malattie autoimmuni, cancro e trapianti. L’annuncio è stato dato pochi minuti fa dal Comitato Nobel a Stoccolma. Come ha spiegato Olle Kämpe, presidente del Comitato, “le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario e il motivo per cui non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Hanno capito cosa sbaglia il nostro corpo quando si auto attacca: a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi il Nobel per la medicina 2025

In questa notizia si parla di: capito - cosa

Il cammino all'Itaer di Giada da centista e il nuovo progetto futuro: "Ho capito chi sono e cosa voglio davvero"

Carlos Alcaraz disperato: “Ho capito una cosa”

Gianni Iapichino: “Larissa ha un nuovo motore, abbiamo capito cosa non aveva funzionato a Parigi. Ruoli ben definiti tra noi”

"Poi, sabato 27 ad Albenga, al pomeriggio durante la manifestazione Ottobre De Andrè abbiamo capito cosa Fabrizio ha lasciato nei nostri umili cuori . Qui non possiamo parlare solo di semplici conoscitori, ma ci siamo trovati nell' università della poesia dean Vai su Facebook

non ho capito cosa vuoi dire. Dia non puo giocare nella Lazio come titolare. Neanche come riserva, secondo me. Castellanos non è un centravanti classico, ma è quanto di meglio abbia la Lazio davanti - X Vai su X

Gli Inglesi non hanno mica capito per cosa ci indigniamo (e non è il latte nel ragù) - Un altro è più severo, e quasi laconico: “Io in Italia ci ho vissuto. Si legge su msn.com