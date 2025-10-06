Hanno capito cosa sbaglia il nostro corpo quando si auto attacca | a Brunkow Ramsdell e Sakaguchi il Nobel per la medicina 2025

Cultweb.it | 6 ott 2025

Il Premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro scoperte rivoluzionarie sulla tolleranza immunitaria periferica. I tre scienziati hanno identificato i meccanismi fondamentali che impediscono al nostro sistema immunitario di rivoltarsi contro il nostro stesso organismo, aprendo nuove prospettive terapeutiche per malattie autoimmuni, cancro e trapianti. L’annuncio è stato dato pochi minuti fa dal Comitato Nobel a Stoccolma. Come ha spiegato Olle Kämpe, presidente del Comitato, “le loro scoperte sono state decisive per comprendere il funzionamento del sistema immunitario e il motivo per cui non tutti sviluppiamo gravi malattie autoimmuni”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

