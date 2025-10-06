HAMSA | Holistic fest & sunset party al Rama Beach
HAMSA – Elevate Your Senses12 OttobreRama Beach, Castel Volturno (CE)Orari: 10:00 – 21:00Cos’è Hamsa?Un’esperienza sensoriale unica che intreccia musica, rituali, yoga e arti mistiche.Un festival che non si limita a intrattenere, ma apre uno spazio di connessione, libertà e consapevolezza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
