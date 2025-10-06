Halloween 2025 | ecco l’esperienza gourmet di Ernst Knam
Grande attesa per Halloween 2025 tra misteri, atmosfere paurose e tanti travestimenti. Ma Halloween 2025 rappresenta altresì il momento magico per lasciarsi conquistare dai “dolci” piaceri della vita. In tale contesto non poteva mancare la creatività dello Chef Ernst Knam, il “Re del Cioccolato”. Knam, come sappiamo, è protagonista dei programmi The King of Chocolate e Bake Off Italia su Discovery. Anche quest’anno il “Re del Cioccolato” riesce a sorprendere tutti e conquistare i palati più esigenti con una collezione esclusiva di dolci. Creazioni pensate per rendere indimenticabile la notte più stregata dell’anno 2025. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
In questa notizia si parla di: halloween - esperienza
Magic Fantasy World. . Vuoi far vivere a tuo figlio un'esperienza unica per Halloween? Immagina di trovarti di notte tra le mura di un antico castello… Le torce illuminano i corridoi, il vento sibila tra le segrete e il silenzio è rotto solo da un passo alle tue spalle. Vai su Facebook
Quando il pub gourmet incontra il fast food: "Il menù degli orrori" ad Halloween - Cosa c’è di più orrendo, per un locale gourmet, che trasformarsi in un fast food ... Lo riporta napolitoday.it