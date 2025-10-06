Halloween 2025 | ecco l’esperienza gourmet di Ernst Knam

Grande attesa per Halloween 2025 tra misteri, atmosfere paurose e tanti travestimenti. Ma Halloween 2025 rappresenta altresì il momento magico per lasciarsi conquistare dai “dolci” piaceri della vita. In tale contesto non poteva mancare la creatività dello  Chef Ernst Knam, il “Re del Cioccolato”. Knam, come sappiamo, è protagonista dei programmi  The King of Chocolate   e  Bake Off Italia  su Discovery. Anche quest’anno il “Re del Cioccolato” riesce a sorprendere tutti e conquistare i palati più esigenti con una collezione esclusiva di dolci. Creazioni pensate per rendere indimenticabile la notte più stregata dell’anno 2025. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

