Ha tremato tutto Scossa di terremoto in Italia | paura e gente in strada

Un terremoto ha scosso l'Italia nella tarda mattinata di oggi, provocando paura e momenti di tensione in diverse zone del Paese. La terra ha tremato poco dopo mezzogiorno e la scossa, di intensità significativa, è stata avvertita da migliaia di persone che si sono riversate sui social per raccontare quanto accaduto. In tanti hanno scritto che "ha tremato tutto", descrivendo mobili in movimento, lampadari oscillanti e una sensazione di forte vibrazione durata alcuni secondi. Tante le persone scesa in strada. Secondo le prime informazioni diffuse dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa principale è stata seguita da una seconda di minore intensità, registrata pochi minuti dopo.