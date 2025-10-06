Ha tremato tutto Scossa di terremoto in Italia | paura e gente in strada
Un terremoto ha scosso l’Italia nella tarda mattinata di oggi, provocando paura e momenti di tensione in diverse zone del Paese. La terra ha tremato poco dopo mezzogiorno e la scossa, di intensità significativa, è stata avvertita da migliaia di persone che si sono riversate sui social per raccontare quanto accaduto. In tanti hanno scritto che “ha tremato tutto”, descrivendo mobili in movimento, lampadari oscillanti e una sensazione di forte vibrazione durata alcuni secondi. Tante le persone scesa in strada. >> “Cosa mi ha confidato prima di morire”. Remo Girone, verità agghiacciante dal collega e amico Michele Placido Secondo le prime informazioni diffuse dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa principale è stata seguita da una seconda di minore intensità, registrata pochi minuti dopo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: tremato - tutto
Terremoto Campi Flegrei, treni fermi e stazioni chiuse. Le voci dei cittadini: “Un forte boato, ha tremato tutto”
ITALIA – Terremoto nella città, è successo ora: “Ha tremato tutto”
Scossa di terremoto nelle Marche a Pesaro Urbino di magnitudo 4,4, sentita fino ad Ancona: "Ha tremato tutto"
Le parole di Atmane dopo il malore avuto quest'oggi, che lo ha costretto al ritiro da Shanghai: “Dopo il primo punto ho sentito le mie mani tremare, ma pensavo di essere solo più teso del solito. Sul 2-0 per me ho sentito subito tutto il mio corpo tremare e mi sen - X Vai su X
Nel cuore silenzioso del bosco, tra le Dolomiti Friulane… Ho trascorso la notte in uno chalet di legno, cullata da una pioggia di fulmini. Uno è caduto vicino, così vicino che la terra ha tremato, lo chalet ha vibrato, e io con lui… Ma non c’era paura. C’era vita, Vai su Facebook
Scossa di terremoto nelle Marche a Pesaro Urbino di magnitudo 4,4, sentita fino ad Ancona: "Ha tremato tutto" - Scossa di terremoto nelle Marche davanti alla costa di Pesaro Urbino, magnitudo 4. Segnala virgilio.it
Italia, nuova scossa di terremoto fa tremare tutto: i primi aggiornamenti (1 / 2) - Una nuova scossa di terremoto ha interessato i Campi Flegrei questa mattina, alimentando l’attenzione e la preoccupazione dei residenti in un’area da mesi sotto osservazione. Lo riporta donna.fidelityhouse.eu