Guglielmo Tell | trama cast e curiosità del film su Sky Cinema Uno

Guglielmo Tell | trama cast e curiosità del film
Il film Guglielmo Tell rappresenta un’importante produzione cinematografica del 2025, che ripercorre le vicende storiche e leggendarie legate all’eroe svizzero simbolo di resistenza e libertà. Realizzato con un cast internazionale e ambientato tra paesaggi alpini suggestivi, il film si distingue per la sua narrazione epica e coinvolgente. Di seguito vengono approfonditi gli aspetti principali della produzione, dal cast alle location di ripresa, passando per la trama che ha come sfondo l’inizio della lotta per l’indipendenza svizzera. regia, produzione e protagonisti di Guglielmo Tell. Il film è diretto da Nick Hamm, con una sceneggiatura firmata da Michael Robert Johnson. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Guglielmo Tell film con Claudio Amendola e Claes Bang: ribellione, libertà e la nascita della Svizzera.