Guerreiro Juve possibile colpo a parametro zero nel 2026? Dalla Germania rilanciano la possibilità | il terzino è in uscita dal Bayern Monaco
Guerreiro Juve, i bianconeri monitorano con attenzione la pista a parametro zero che porta al terzino del Bayern Monaco. Le sirene di mercato dalla Germania accendono i radar del Calciomercato Juve. Un nome di grande spessore internazionale potrebbe presto diventare un’opportunità concreta: si tratta di Raphael Guerreiro, esperto laterale lusitano classe 1993. Stando a quanto riportato dall’autorevole quotidiano tedesco Bild, la sua permanenza al Bayern Monaco potrebbe concludersi in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’arrivo del tecnico belga Vincent Kompany sulla panchina bavarese ha cambiato le carte in tavola per il futuro del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: guerreiro - juve
Juve, occhi su Guerreiro: il Bayern apre alla cessione, il portoghese può diventare un colpo a parametro zero
SERIE A 20:45 Juventus XI: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli (C), McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Milan XI: Maignan (C); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Pulisic. Vai su Facebook
Mercato Juve, dalla Germania l’indiscrezione: possibile occasione a parametro zero in estate - Le ultimissime notizie Il calciomercato della Juventus resta vigile sulle migliori occasioni internazionali e un ... Scrive calcionews24.com
Juve: è il primo colpo di gennaio, Mondiale decisivo - La Juventus potrebbe andare a prendere un calciatore in Bundesliga per rinforzare ancora di più la rosa di Tudor ... Riporta calciotoday.it